Как обезопасить себя от фишинга?

Авторы издания Appleinsider перечислили способы по предотвращению и защиты от фишинговых атак.

Как передает Day.Az, материал доступен на сайте медиа.

Фишинг - вид мошенничества в интернете, заключающийся в краже логинов и паролей пользователей. Специалисты издания заявили, что от фишинга достаточно надежно защищает хороший пароль, созданный с использованием букв, цифр и специальных символов. Также они посоветовали скрывать свой настоящий почтовый ящик при регистрации на "необязательных" сервисах - например, сайтах для оплаты парковки.

В качестве профилактики журналисты посоветовали один или два раза в год просматривать и удалять аккаунты веб-сайтов, которые больше не используются.

"Хоть это и раздражает, но это называют одним из лучших действий, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от киберпреступности", - заметили авторы.

В материале говорится, что для защиты от фишинга лучше всего взаимодействовать с сервисами не через электронную почту и мессенджеры, а напрямую.

"Если вы получили письмо, сообщающее о проблеме с вашим аккаунтом, просто перейдите на сам сайт по прямой ссылке", - заключили журналисты.