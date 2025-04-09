Врач рассказала об аллергенных свойствах моркови
Врач Людмила Лапа предупредила об опасности злоупотребления морковью. Как передает Day.Az, по ее словам, этот овощ относится к аллергенным продуктам, поскольку содержит в себе гистамины. "У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю.
Врач Людмила Лапа предупредила об опасности злоупотребления морковью.
Как передает Day.Az, по ее словам, этот овощ относится к аллергенным продуктам, поскольку содержит в себе гистамины.
"У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю. Если вы аллергик, то следует адаптировать организм", - отметила эксперт в беседе с "Радио 1".
Лапа посоветовала не злоупотреблять и морковными фрешами - из-за чрезмерного их употребления человек может получить токсический дерматит. Фреш из моркови нужно сочетать с другими продуктами, содержащими витамины С и омега 3Д.