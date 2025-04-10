Чем может обернуться для человека болезнь "кошачьей царапины?"

Фелиноз - это заболевание, которое передается человеку при нанесении царапин кошками. О том, в чем опасность травм от кошек, "Известиям" рассказали врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков и главный врач Vet Union Ольга Михеева, передает Day.Az.

Михеева уточнила, что состояние называется еще и "болезнью кошачьих царапин". Это частный случай бактериальной инфекции Bartonella henselae (бартонеллеза). Кошки заражаются бартонеллами при укусах блох, контакте с блошиными экскрементами при ловле.

"Несмотря на название, риск заражения для человека присутствует не только при повреждении кожных покровов когтями, но и при контакте с мочой, кровью, слюной. Кроме того, источником заражения могут быть не только кошки, но и собаки или грызуны. При этом животное-носитель может не иметь никаких клинических признаков заболевания. Но в ряде случаев и у питомцев развиваются симптомы заражения - лихорадка, увеличение лимфатических узлов, болезненность при прикосновениях к телу", - сказала она.

Оцарапывание когтями, инфицированными этими бактериями, вызывает фелинозом. От человека к человеку оно не передается.

Типичная форма возникает через полторы недели инфицирования кошкой и характеризуется следующим образом: на месте царапины возникают красные папулы, иногда болезненные, причем после заживления царапины вдруг опять могут возникнуть папулы, добавил Поздняков.

"Человек может даже не вспомнить, что он был поцарапан кошкой в этом месте. Кроме того, возникают лихорадка, симптомы интоксикации и увеличения регионального лимфатического узла. Это частая форма, она безобидная при назначении лечения. Если у человека иммунитет ослаблен, то тогда эта бактерия может прорваться в кровеносное русло и вызвать генерализованный процесс с поражением внутренних органов и центральной нервной системы", - уточнил он.

Еще одна атипичная форма - односторонний конъюнктивит, он возникает в том случае, если слюна инфицированной кошки попадет в глаза. Для человека опасными являются именно атипичные формы с генерализацией процесса, когда повреждаются внутренние органы. Это заболевание лечится антибиотиками, при раннем и адекватно назначенном лечении прогноз благоприятен.

Для профилактики заражения как самих питомцев, так и их владельцев Михеева порекомендовала не отпускать домашних животных на бесконтрольный выгул. Также даже при условии полностью домашнего содержания питомцев необходимо обрабатывать от эктопаразитов (блох и клещей) круглогодично.