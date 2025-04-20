Любителям поспать подольше объяснили вред откладывания будильника на пять минут
Фармацевт Альваро Фернандес предупредил любителей поспать подольше, что не стоит постоянно откладывать будильник на пять минут. Вред такой привычки он объяснил в ходе беседы с изданием Deia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Фармацевт Альваро Фернандес предупредил любителей поспать подольше, что не стоит постоянно откладывать будильник на пять минут. Вред такой привычки он объяснил в ходе беседы с изданием Deia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как отметил Фернандес, одни люди, когда прозвенит будильник, сразу же встают с кровати и начинают делать дела, а другие ─ сначала несколько раз отложат подъем на пять минут. Первые по утрам ведут себя правильно, заверил он.
"Когда человек просыпается и снова засыпает, он запускает и останавливает цикл сна несколько раз. Это сбивает головной мозг с толку и увеличивает утренний стресс", ─ пояснил специалист.
По словам фармацевта, в ходе исследований было установлено, что у людей, которые имеют такую привычку, частота сердечных сокращений в состоянии покоя выше. Кроме того, сон у них являлся более поверхностным.