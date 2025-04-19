Развеян миф о правиле «десяти тысяч шагов»

Десять тысяч шагов в день не всегда помогают бороться с лишним весом, но ходьба в быстром темпе может ускорить процесс похудения. Об этом изданию WelnessPulse рассказал американский терапевт Майкл Чичак, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что десять тысяч шагов в день считаются "золотым стандартом" физической активности. Однако в действительности такое число не универсально.

Эксперт сослался на эксперимент 2021 года, в рамках которого пожилые люди с высоким индексом массы тела совершали групповые прогулки. Результаты показали, что семь тысяч шагов ежедневно в течение 12 недель помогли добровольцам значительно снизить вес, сократить процент жира в организме и уменьшить объемы талии.

Другое исследование, проведенное учеными из Китайского университета культуры, показало, что даже 12 тысяч шагов в день не улучшили состав тела студентов с ожирением. Однако, когда в программу включили быструю ходьбу как тренировки средней интенсивности, вес участников начал снижаться.

По словам доктора Чичака, что интенсивность ежедневной ходьбы так же важна для здоровья, как и количество пройденных шагов. Врач добавил, что сами по себе ходьба не приведет к значительному снижению веса, но она помогает эффективно худеть в сочетании со сбалансированным питанием, тренировками и хорошим сном.