Британские ученые рассказали о вреде жевательной резинки, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жевательная резинка может быть источником огромного количества микропластика, попадающего в организм. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинс в Белфасте. Их исследование показало, что за час жевания в слюну выделяется около 250 тысяч микрочастиц пластика, причем основная их масса попадает в организм уже в первые 20 минут.

Для анализа использовался метод автоматизированной рамановской спектроскопии. В эксперименте участвовал доброволец, который жевал резинку в течение часа, а ученые каждые две минуты брали образцы его слюны. Результаты подтвердили, что синтетические полимеры, входящие в состав большинства жевательных резинок, активно выделяют микропластик при контакте со слюной.

Основа жевательной резинки обычно содержит синтетические компоненты, аналогичные тем, что используются в производстве пластиковых изделий. Производители утверждают, что эти материалы обеспечивают долгий вкус и приятную текстуру. Однако эксперты предупреждают, что в составе могут присутствовать вещества, используемые в автомобильных шинах, пластиковой упаковке и даже столярном клее.

Долгосрочное влияние микропластика на здоровье человека пока до конца не изучено, но ученые связывают его наличие с повышенным риском возникновения злокачественных опухолей и возможным воздействием на репродуктивную систему.