В воде нашли незаметную угрозу для здоровья

Даже самые современные очистные сооружения не способны полностью задержать микропластик - к такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Арлингтоне. Частицы пластика размером менее пяти миллиметров продолжают проникать в почву и воду, а вместе с ними и опасные химикаты.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment.

Микропластик образуется при разрушении упаковки, одежды и других пластиковых изделий. Он попадает в сточные воды, проходит через очистные фильтры и возвращается в природу. Исследование показало: хотя большинство станций уменьшают количество микропластика, полностью удалить его существующие технологии не могут.

Одной из главных проблем ученые называют отсутствие стандартных методов выявления и измерения микропластика. Разные лаборатории используют разные подходы, что затрудняет оценку масштабов загрязнения. Команда также призывает к созданию единого определения, какие частицы следует считать микропластиком.

Помимо технологических решений, авторы подчеркивают важность изменения потребительского поведения. Например, синтетическая одежда выделяет микроволокна при каждой стирке, а значит - вносит вклад в загрязнение воды.

"Покупая вещи из натуральных тканей, мы снижаем собственный след микропластика. Но без системных решений и новых технологий проблему не решить" - отмечают исследователи.

Сейчас команда работает над созданием стандартных протоколов для изучения микропластика в воде и воздухе. Их цель - повысить точность измерений и помочь разработать эффективные методы фильтрации и очистки.