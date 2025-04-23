Ученые назвали эффективный способ замедлить развитие деменции

Физическая активность даже в небольших дозах помогает сохранять когнитивные способности у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии и исследовательского института AdventHealth.

Как передает Day.Az, их работа опубликована в журнале Age and Ageing.

Авторы проанализировали данные 585 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Они сопоставили время, потраченное на сон, малоподвижное поведение, легкую и умеренно-интенсивную физическую активность, с результатами тестов на память, скорость мышления и способность к планированию.

Выяснилось, что наибольший положительный эффект дает именно умеренно-интенсивная активность - та, что вызывает учащенное сердцебиение и дыхание. Даже пять минут в день такого движения (например, энергичной ходьбы или плавания) заметно улучшали скорость обработки информации, рабочую память и исполнительные функции мозга.

Интересно, что обратная зависимость также оказалась справедливой: низкий уровень активности был связан с ухудшением когнитивных показателей. Эти результаты сохранялись независимо от пола, генетических особенностей и других факторов.

Исследователи подчеркивают, что важно не только спать достаточно, но и следить за тем, как вы распределяете оставшиеся часы бодрствования. Регулярная активность - ключ к сохранению ясности ума и качества жизни в старшем возрасте.