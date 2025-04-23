Дачникам предложили эффективный и красивый способ борьбы с грызунами

Некоторые растения могут отпугивать крыс, рассказал садовод Дэвид Деньер. Красивый и отпугивающий этих животных цветок он подсказал дачникам в беседе с Mirror, передает Day.Az.

23 апреля 2025 14:02

Некоторые растения могут отпугивать крыс, рассказал садовод Дэвид Деньер. Красивый и отпугивающий этих животных цветок он подсказал дачникам в беседе с Mirror, передает Day.Az.

По словам Деньера, крысам не нравится резкий запах лаванды, приятный для человека. "Сильный запах лаванды не даст крысам учуять любую потенциальную еду в саду, сделав его зоной, не представляющей для них интереса", - добавил он.

Этот цветок можно высаживать в горшках, на бордюрах или клумбах, а также использовать в качестве живой изгороди или почвопокровного растения, уточнил Деньер.

Кроме того, крыс способны отпугнуть бархатцы. По словам садовода, животным не нравится ни запах цветка, ни его яркий цвет.

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