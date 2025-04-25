Почему включать кондиционеры весной может быть вредно для здоровья

Весной, после того как кондиционер долго не включался, его оказалось опасно запускать без специальной очистки.

Как передает Day.Az, об этом рассказал директор по продукту Vitek Александр Галкин, его слова приводит "Газета.Ru".

Загрязненный прибор может стать причиной различных заболеваний. Бытовой прибор может стать рассадником плесени, опасных микроорганизмов, грибков и болезнетворных бактерий. Это происходит потому, что через кондиционер постоянно прогоняется воздух с пылью и шерстью. После запуска микрочастицы оказываются снова в воздухе и могут спровоцировать приступ аллергии или раздражение слизистых.

Чтобы избежать этого, внутреннюю часть прибора стоит чистить раз в полтора-два месяца. То, что техника нуждается в очистке можно понять по нескольким признакам. В помещении появляется неприятный запах, сам кондиционер шумит и вибрирует, а на корпусе стал появляться конденсат.