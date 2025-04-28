Как отучить кошку будить вас ночью?

Хороший ночной сон чрезвычайно важен для здоровья и не должен прерываться. Однако кошки очень часто будят своих хозяев ночью, играя на кровати, требуя еды или прижимаясь.

Как передает Day.Az, портал SprucePets рассказал, почему ваша кошка будит вас ночью и как решить эту проблему.

Почему кошка будит вас ночью?

В своей естественной среде обитания кошки ведут ночной образ жизни. Они спят почти весь день и играют или охотятся всю ночь. Есть несколько причин, по которым ваша кошка требует вашего внимания среди ночи.

Возможно, она не получает достаточной стимуляции, обогащения и упражнений в периоды активности, поэтому, когда вы начинаете засыпать, ваша кошка может быть полностью бодрствующей и искать игры.



Если ваша кошка проводит большую часть своего активного времени дома одна, пока вы на работе или в другом месте, она может скучать и искать компанию.

Ваша кошка голодна или хочет пить, или она может захотеть перекусить ночью.

Расписание вашей кошки не совпадает с вашим.

Подстилка или лоток вашей кошки были потревожены.

При этом ветеринары предостерегают: если такое поведение необычно для вашей кошки, немедленно обратитесь к ветеринару. Необычные приступы прерывистого сна могут быть признаком болезни, начиная от зубной боли или артрита и заканчивая чем-то более серьезным, например, гипертиреозом, диабетом или неврологическими заболеваниями.

Как отучить кошку будить вас

Существует ряд приемов, с помощью которых вы можете попробовать научить (или переучить) кошку не будить вас ночью.

1. Планируйте время игр и перекусов

Помогите кошке перенастроить ее внутренние часы, запланировав активный период игр примерно за час до сна. После игрового сеанса дайте кошке легкую закуску, чтобы она не искала еду посреди ночи. Если кошка все равно вас разбудит, игнорируйте ее. Попробовав сделать это несколько раз, кошка поймет, что не получает от вас нужного внимания, и может оставить вас в покое.

2. Не позволяйте кошке спать в вашей кровати

Если у вас расстройство сна, лучше никогда не позволять кошке спать на вашей кровати. Это означает, что ваша спальня должна быть всегда закрыта для нее. Предоставьте кошке удобную кошачью кровать в свободной комнате, углу гостиной или даже в ванной. Убедитесь, что там, где кошка находится ночью, у нее есть доступ к воде и лотку.

3. Заведите еще одну кошку

Одной кошке может легко стать скучно, когда она целый день дома одна, и она может ожидать, что ее компаньон-человек уделит ей внимание ночью. Вторая кошка может составить ей компанию днем ​​и уменьшить ночные позывы будить вас для игры.

4. Избегайте немедленного кормления кошки

Если ваша кошка прерывает ваш сон рано утром, требуя завтрака, не кормите ее в то время, когда она требует, иначе она продолжит будить вас так рано.

5. Установите расписание

Кошки не любят сюрпризов, и если вы дадите кошке определенное время для еды, упражнений, интерактивных игр, ухода и поглаживаний, это будет иметь большое значение для поддержания ее благополучия и обеспечит вам хороший ночной сон каждую ночь.

Если кошка все равно продолжает вас будить ночью, время попробовать более серьезные методы.

7. Держите дверь закрытой

Даже если вы закроете дверь в спальню, решительная кошка может некоторое время царапать дверь, но в конечном итоге она сдастся и либо уснет, либо найдет себе другое занятие.

8. Попробуйте успокаивающие звуки

Вы можете выбрать звуки птиц, шум океана или водопада, которые могут помочь вам заснуть, когда ваша кошка находится по ту сторону двери

9. Сохраняйте темноту в своей комнате

Предотвратите нападки кошки на ваши пальцы ног ночью, используя затемняющие шторы, чтобы полностью затемнить вашу комнату.

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