Ветеринар рассказала, почему коты едят рядом с вами

Некоторые коты думают, что лучше всего смаковать еду, когда их владелец находится рядом с ними или недалеко от них.

Как передает Day.Az, ветеринар Катрина Уоррен объяснила, почему коты хотят есть вместе со своими хозяевами, пишет Express.

По ее словам, такая привычка животных называется "еда с любовью".

"Знали ли вы, что есть коты, которые любят, когда их хозяева рядом, когда они едят, и они съедают гораздо больше, когда они уже рядом с ними? У этого есть название, это называется "еда любви", и это может быть вызвано такими вещами, как стресс, например, переезд или появление нового ребенка", - отметила эксперт.

Ветеринар подчеркнула, что обычно это наблюдается у кошек, которые испытывают тревогу и "любят, чтобы их хозяева всегда были рядом с ними". Как говорит доктор Уоррен, эта привычка также может быть присуща котам, которых очень рано забрали от матери.

"Еда с любовью может быть проблемой, если ваш кот не ест, когда вас нет рядом, а также если он внезапно меняет свое поведение и становится неожиданно цепким. Очень важно обратиться к ветеринару, чтобы исключить любые основные медицинские проблемы, которые могут быть причиной этого", - посоветовала Уоррен.

Если стресс является главной причиной такого поведения вашего питомца, то ветеринар рекомендует:

"Очевидно, постарайтесь уменьшить стресс. Я всегда рекомендую создать для них безопасное место, идеальным вариантом будет красивая, тихая комната с деревом для лазания, когтеточкой и лотком, куда они смогут пойти в любое время суток, чтобы просто отдохнуть и расслабиться".

В то же время в Cats.com также объяснили, почему некоторые коты любят, чтобы их хозяева были с ними рядом, когда они едят.

"Считается, что эта привычка является инстинктом, который остался с тех времен, когда дикие предки наших домашних кошек охотились в одиночку, а затем ели группами, чтобы быть менее уязвимыми для хищников, когда их голова была опущена и они жевали. Это также можно наблюдать у котят, которых люди кормят с рук, и у тревожных котов, которые просто хотят, чтобы их успокоили", - говорится на их сайте.

Эксперты отметили, что вашему коту может понравиться, если вы будете рядом во время приема пищи. Таким образом животные будут уверены, что вы не ушли куда-то, пока они едят.

"Коты часто имеют прочную связь с людьми, которые за ними ухаживают, и любят делиться с ними ключевым опытом, например, во время еды", - добавили в Cats.com.