Врач рассказал, как отличить укус ядовитой змеи

Змеи просыпаются от спячки по всей Центральной России. Ключевое отличие между ядовитыми и неопасными укусами заключается в характере повреждений.

Как передает Day.Az, об этом рассказал врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

"Ядовитые особи оставляют на коже две четкие точки - следы от клыков, соединенных с ядовитыми железами. В отличие от них, неядовитые змеи не имеют подобного механизма, поэтому их укусы выглядят как поверхностные царапины", - рассказал врач.

На территории России большинство змей не представляют серьезной опасности. Реальную угрозу несут лишь несколько видов, преимущественно обитающих в южных регионах. Даже укусы распространенных гадюк редко приводят к летальным исходам при своевременном обращении за медицинской помощью.

"Коварство ядовитого укуса заключается в его кажущейся безобидности в первые минуты. Резкая боль, нарастающий отек и жжение проявляются позже, когда токсин уже начинает действовать. Сила отравления зависит от множества факторов: вида змеи, объема попавшего в организм яда, физического состояния человека. Характерные симптомы включают быстрое опухание тканей, тошноту, спутанность сознания, затрудненное дыхание и нарастающую слабость", - добавил врач.