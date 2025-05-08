Создан напиток, помогающий защититься от деменции

Ученые из Университета Южной Флориды создали пробиотический коктейль, способный предотвращать развитие деменции.

Как передает Day.Az, как показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, смесь "хороших" бактерий уменьшает проницаемость кишечника, защищает мозг от воспаления и снижает риски когнитивных нарушений.

В ходе эксперимента мышам в течение 16 недель добавляли определенное сочетание штаммов пробиотиков в питьевую воду. Позже животные проходили тест на пространственную память - так называемый "водный лабиринт". Те, кто получал пробиотический коктейль, справлялись с задачей быстрее, чем контрольная группа.

Команда ученых обнаружила, что пробиотики в составе напитка замедляли выработку белков, вызывающих образование амилоидных бляшек в мозге - одного из признаков болезни Альцгеймера. Кроме того, коктейль снижал воспаление в мозге и сохранял целостность гематоэнцефалического барьера - естественного защитного фильтра между кровотоком и мозговой тканью.

"Обычно люди принимают однокомпонентные пробиотики. Но мы показали, что комплексная смесь действует гораздо эффективнее, влияя на микробиом и переключая его с "плохого" режима на "хороший"", - отметил доктор Ядав, доцент кафедры нейрохирургии и восстановления мозга в Медицинском колледже Морсани.

Исследователи подчеркивают, что так называемый "дырявый кишечник" - состояние, при котором вредные микроорганизмы и токсины проникают из ЖКТ в кровь - может запустить цепочку воспалительных реакций. Эти воспаления способны достигать мозга, активируя его иммунную систему и вызывая нейровоспаление, что увеличивает риск развития деменции.

Разработка нового пробиотического коктейля может стать шагом к безопасной и эффективной профилактике возрастных когнитивных нарушений, связанных с патологиями ЖКТ.