Опасны ли майские жуки для человека?

Майские жуки, которых в народе часто называют просто хрущами, появляются в теплое время года и привлекают внимание своим громким жужжанием и активными вечерними полетами. Тем, кто сталкивается с ними впервые, хрущи могут показаться опасными для человека, но бояться их не стоит, передает Day.Az.

Кусаются ли майские жуки - точный ответ

Некоторые опасаются, что майские жуки кусаются, но на самом деле они безобидные и не могут навредить человеку. Несмотря на их крупный размер и, возможно, кого-то пугающий внешний вид, они вовсе не опасны. К тому же, хрущи и не смогли бы вас укусить, даже если бы захотели. А все потому, что у этих жуков нет челюстей, способных прокусить кожу человека.

Так что, если кто-то из ваших знакомых еще сомневается, кусаются ли хрущи, поделитесь этой информацией.

Что едят майские жуки в домашних условиях и на воле

Тема, что едят хрущи, - более интересная. Взрослые особи питаются в основном листьями деревьев и кустарников, особенно любят листву березы, дуба, сирени. Поэтому если на вашем участке появился хрущ, скорее всего, он прилетел пообедать. А вот их личинки, находящиеся в земле, могут нанести вред огороду. Будьте бдительны: эти подземные обитатели активно питаются корнями овощных культур, трав и даже молодых деревьев. Из-за этого они считаются вредителями в сельском хозяйстве.

Некоторые люди содержат насекомых в домашних условиях, особенно для наблюдения или в образовательных целях. В таком случае хрущам можно смело предложить:

листья фруктовых деревьев,

салат,

яблоки,

морковь.

Майские жуки охотно питаются растительной пищей и будут благодарны за такие угощения.

Не менее интересно будет узнать, почему майские жуки летают вечером. Все дело в их биологических ритмах - хрущи наиболее активны в сумерках, когда температура воздуха становится комфортной, а хищников меньше.

Когда же речь заходит о том, зачем нужны майские жуки, важно понимать, что, несмотря на вред, который могут наносить их личинки, взрослые особи играют важную роль в экосистеме. Они участвуют в разложении растительных остатков, являются пищей для птиц, ежей и других животных.

Когда пропадают майские жуки

Обычно пик активности хрущей приходится на май и начало июня. После этого их количество заметно снижается. Они откладывают яйца в землю и завершают свой жизненный цикл.