Психотерапевт объяснил, как любовь к профессии помогает наслаждаться жизнью

В ментальной карте понятия любовь и способность регулируют отношение к профессии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал клинический психолог Клинической психиатрической больницы номер 2 Министерства здравоохранения, психотерапевт Ровшан Наджафов.

По его словам, человек ради любимого дела часто готов приносить жертвы: "В работе, которой он себя посвящает, он всегда склонен учиться. Добиться успеха - значит идти на жертвы в любимом деле. Колебания в выборе профессии - это недостаток уверенности в себе. Потому что человек думает, что не сможет этого сделать. Он испытывает эмоциональное напряжение, потому что не может усомниться в реальности своих автоматических мыслей. В это время человек не может дать адекватных реакций".

Психотерапевт подчеркнул, что люди, которые правильно следуют своей ментальной карте, также следуют своим неправильным решениям: "Они также способны учиться на своих ошибках. Это не становится для них катастрофой, потому что не придают им значения. Совершать ошибки также правильно. Человек, совершивший ошибку, способен сравнивать и имеет возможность знать, что правильно. Человек, знакомый с ментальной картой, успешен в выборе профессии и в своей профессиональной деятельности. Он способен адаптировать свой опыт и личные качества. В то же время, раскрыв свой потенциал, он принимает правильные решения о своем будущем. Помимо этого, получая психологическую поддержку, он учится объективному подходу и формирует у себя критическое мышление. Кроме того, принимает трудности своей профессиональной деятельности и предпринимает шаги для развития своих гибких навыков. Он также контролирует свои мысли, которые видит как препятствия в своей жизни, и заменяет их новыми и позитивными размышлениями".

Р. Наджафов отметил, что профессиональная деятельность определяет отношение человека к самому себе: "Люди, которые любят свою профессию, стараются наслаждаться каждым моментом своей жизни. Ожидания не толкают их на неправильный выбор. Жизнь не всегда может быть легкой, но то, что правильно, никогда нас не утомит", - добавил психотерапевт.