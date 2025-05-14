Раскрыты причины боли при метеоризме

Гастроэнтеролог Пурна Кашьяп заявила, что у некоторых людей метеоризм может сопровождаться болью.

Как передает Day.Az, причины неприятных ощущений она раскрыла в беседе с изданием OkDiario.

Как пояснила Кашьяп, боль при метеоризме может возникать из-за затрудненного прохождения газов по желудочно-кишечному тракту. С неприятными ощущениями в ЖКТ зачастую сталкиваются люди с синдромом раздраженного кишечника и целиакией - непереносимостью глютена, отметила она.

Врач призвала обращаться в больницу, если боль при метеоризме является такой сильной, что мешает жить. Если при этом присутствуют другие симптомы, такие как стул с кровью, потеря веса, рвота, тошнота, запор и диарея, нельзя исключать более серьезные заболевания. Кроме того, насторожить должно изменение консистенции стула и частоты дефекации, заключила она.