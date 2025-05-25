Названы лучшие упражнения для желающих накачать руки дома

Журналисты издания Men Today назвали лучшие упражнения для тех, кто хочет накачать руки в домашних условиях.

Как передает Day.Az, они доступны в материале издания.

Эксперты рекомендовали делать отведение гантелей назад, отжимания для двух стульев, отжимания с локтей, жим гантелей лежа, французский жим и отжимания с узкой постановкой рук.

Кроме того, специалисты перечислили ошибки в тренировках, которые мешают росту мышц рук. Среди них - пропуск тренировок ног, отсутствие сложных движений и пренебрежение трицепсом.