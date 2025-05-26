Apple разрабатывает робоустройство для дома с ИИ-личностью

HomePod с экраном от Apple может увидеть свет до конца 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на известного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

Ранее предполагалось, что продукт будет запущен весной этого года, но многочисленные технические трудности, связанные в первую очередь с развитием ИИ-платформы Apple Intelligence и перезапуском Siri, привели к переносу релиза.

Это устройство, оснащенное 7-дюймовым дисплеем, позиционируется как "командный пункт" для управления элементами умного дома HomeKit и работы с Siri. Среди ключевых особенностей будущего HomePod, по слухам, значатся встроенная камера, возможность работы от аккумулятора, новая операционная система homeOS, акцент на видеоприложениях, таких как FaceTime, а также глубокая поддержка Apple Intelligence.

Помимо HomePod с экраном, Apple также работает над более продвинутым дисплеем для умного дома, который будет оснащен роботизированной рукой и "уникальной ИИ-личностью". Однако и этот продукт столкнулся с задержками и, по словам Гурмана, ожидается "через год или два" после выхода HomePod c экраном.

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