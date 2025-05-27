Раскрыт научный секрет нарезки лука без слез
Ученые из Корнеллского университета нашли эффективный способ нарезать лук без слез. Оказалось, что для этого не нужны ни специальные очки, ни сложные кухонные гаджеты - достаточно острого ножа и медленных движений. Как передает Day.Az, исследование опубликовано на платформе arXiv.
Ученые из Корнеллского университета нашли эффективный способ нарезать лук без слез. Оказалось, что для этого не нужны ни специальные очки, ни сложные кухонные гаджеты - достаточно острого ножа и медленных движений.
Как передает Day.Az, исследование опубликовано на платформе arXiv.
В основе проблемы - вещество под названием син-пропантиаль-S-оксид. Оно выделяется, когда повреждаются клетки лука, попадает в воздух и вызывает слезотечение. Чтобы понять, какие условия усиливают выброс этого вещества, ученые разработали специальную гильотину, с помощью которой нарезали лук ножами разной степени заточки и с разной скоростью.
Оказалось, что тупой нож не разрезает луковицу, а сминает ее. При этом внутренние слои прогибаются, а затем резко расправляются - словно пружина. В этот момент в воздух выбрасываются микроскопические капли сока, которые и вызывают раздражение глаз. Если нож острый, давление минимально, слои не деформируются и капли почти не распыляются.
Также выяснилось, что скорость нарезки играет важную роль. Вопреки распространенному мнению, быстрые движения приводят к большему количеству лукового сока в воздухе. Медленная нарезка дает возможность аккуратно прорезать слои и избежать резкого выброса. Авторы подчеркивают, что, помимо комфорта поваров, такой метод может снижать распространение микрокапель, а значит - и потенциальных патогенов в воздухе кухни.