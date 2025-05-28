Эксперт дала советы по фильтрации информационного потока

Бесконтрольное потребление информации может привести к тревожности, снижению концентрации и симптомам эмоционального выгорания.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала основательница коммуникационного агентства LUMO и кандидат психологических наук Сима Мусатова. Она объяснила, почему важно соблюдать медиадиету и как правильно организовать информационный поток.

По словам эксперта, понятие "медиадиета" - это не просто ограничение новостей или социальных сетей, а система осознанного потребления контента.

"Диета - это не только про "меньше", это про "правильно". Как и с едой, в информационном поле важно понимать, что именно ты потребляешь, в каком объеме и с какой целью", - пояснила Мусатова.

Постоянный поток новостей и уведомлений оказывает серьезное воздействие на психику. Эксперт отметила: у многих развивается так называемая инфотревожность - тревожное ощущение, что что-то упускаешь.

"Мы боимся пропустить важную новость, тренд или событие. Появляется FOMO (fear of missing out), и в результате мы без конца скроллим ленты, а это приводит к переутомлению", - подчеркнула она.

Информационное перенасыщение увеличивает уровень кортизола - гормона стресса, разрушает способность к концентрации, мешает полноценному отдыху. Особенно сильно это сказывается на качестве сна: думскроллинг в кровати - частая причина бессонницы. Яркий экран подавляет выработку мелатонина, а постоянный поток тревожных новостей и раздражающих стимулов не дает мозгу переключиться в режим отдыха. В результате человек ложится спать с перегруженным сознанием, что мешает засыпанию и нарушает фазы сна.

"Короткие форматы, такие как сторис или клипы в соцсетях, буквально "перепрошивают" наше мышление. Мы теряем навык глубокой фокусировки, сложно удерживать внимание дольше 5-10 минут. Это приводит к ментальной усталости, снижению мотивации и когнитивной гибкости", - отметила эксперт.

По ее словам, первый шаг к информационному балансу - это осознанность: нужно задуматься, зачем потребляешь ту или иную информацию.

"Осознанная цель - главный фильтр. Я хочу узнать, понять или почувствовать? Мне это нужно для работы, саморазвития, отдыха или просто потому, что "так привычно"?" - пояснила специалист.

Мусатова предложила разбить источники информации на "пищевые группы", подобно диетологии: основа рациона (книги, подкасты, образовательные курсы, которые способствуют росту и развитию), полезное (новости, аналитика, нон-фикшен, которые помогают оставаться в курсе), удовольствие (юмористический и лайфстайл-контент), редкое и ограниченное (кликбейт, конфликты, скандалы - перегружают и провоцируют тревожность).

Также важно установить временные рамки для потребления информации: например, два раза в день по 20-30 минут. Перед сном и сразу после пробуждения не следует просматривать ленту новостей.

"Лучше использовать таймер или специальные приложения, которые помогают контролировать экранное время. Это снижает уровень зависимости и позволяет вернуть себе фокус", - отметила эксперт.

По мнению специалиста, полезно устраивать "информационный детокс": хотя бы один день в неделю без соцсетей, новостей и интернета. Полезны также 20 минут тишины в день - без экрана и внешнего шума.

При этом, по словам Мусатовой, самая частая ошибка - резкий отказ от привычного потока информации. Это может привести к "инфопохмелью": повышенной тревожности, страху упустить что-то важное, а иногда - к срывам и возвращению к прежним привычкам.

"Гораздо эффективнее снижать информационную нагрузку постепенно. Начните с фильтрации контента, перехода на качественные источники, ограничьте время и замените часть потребления на действия - прогулку, разговор с близким, чтение", - резюмировала эксперт.