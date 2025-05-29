Обнаружен способ предотвратить слепоту

Ученые из Университета Бристоля разработали новые клинические рекомендации по лечению увеита - одной из ведущих причин потери зрения во всем мире.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в JAMA и призывает к более раннему выявлению этого воспалительного заболевания глаза, которое зачастую остается недооцененным даже среди врачей.

Увеит поражает внутренние структуры глаза, вызывая боль, покраснение, повышенную светочувствительность, появление "мушек" и резкое ухудшение зрения. Он может развиться в любом возрасте, но чаще всего диагностируется у людей от 20 до 50 лет. По оценкам, заболевание вызывает до 10 процентов всех случаев слепоты.

По словам главного автора исследования, увеит нередко выявляется слишком поздно - когда уже необратимо повреждена сетчатка. Чтобы этого избежать, исследователи проанализировали почти 3000 научных работ и составили руководство, которое поможет врачам точнее диагностировать болезнь и подбирать индивидуальное лечение.

Оказалось, в зависимости от причины, увеит требует разных подходов: при неинфекционной форме применяются иммунодепрессанты, а при инфекционной - противомикробные препараты. Исследование подчеркивает важность мультидисциплинарного подхода: часто увеит связан с системными болезнями, и для его лечения необходимо участие ревматологов, офтальмологов и инфекционистов.

Авторы призывают к информированию населения и медицинского сообщества, ведь своевременное обращение за помощью и индивидуальный подход к терапии могут сохранить зрение тысячам людей.