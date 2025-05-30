Врач рассказал о причинах возникновения деменции

Деменция - это заболевание, при котором происходит постепенное ухудшение когнитивных функций человека. Он может потерять память, речевой навык, навык мышления, даже способность выполнять повседневные задачи. Существует множество вариантов деменций, среди них болезнь Альцгеймера, болезнь Гентингтона и прогрессирующий надъядерный паралич.

Как передает Day.Az, о том, что может стать причиной развития деменции, "Газете.Ru" рассказал врач-невролог первой категории "СМ-Клиника" Игорь Мальцев.

Среди факторов риска сосудистой деменции врач назвал артериальную гипертонию.

"Пациентам с высокими сосудистыми рисками рекомендуется измерять артериальное давление (АД) четыре раза в день: утром (сразу после пробуждения), с 9:00 до 15:00, вечером (15:00-21:00) и перед сном Если высокие показатели встречаются чаще четырех раз за 10-дневное наблюдение, нужна консультация кардиолога", - пояснил Мальцев.

Атеросклероз и сахарный диабет тоже могут способствовать развитию деменции.

По мнению эксперта, вредные привычки оказывают серьезное влияние на прогрессирование этого заболевания.

"Курение способствует повреждению сосудов мозга и ускоряет когнитивную дисфункцию. А алкоголь нарушает обмен веществ, повышает риск диабета и токсичен для мозга", - пояснил врач.

Эксперт посоветовал регулярно заниматься физической и умственной активностью, отказаться от продуктов, содержащих быстрые углеводы, чтобы защитить мозг от деменции.

"Контроль давления, холестерина и сахара, отказ от вредных привычек и активный образ жизни - лучшая профилактика сосудистой деменции", - заключил Мальцев.