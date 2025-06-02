Ортодонт назвал вредные для эмали продукты

Зубная эмаль чувствительна к тому, что потребляет в пищу человек.

Как передает Day.Az, о том, какие продукты вымывают минералы с эмали, а какие укрепляют ее, "Газете.Ru" рассказала ассистент кафедры терапевтической стоматологии медицинского университета имени Н. И. Пирогова Алена Копецкая.

По словам эксперта, для сохранения здоровья зубов нужно ограничить потребление сладких напитков, кондитерских изделий, фруктов и других продуктов, содержащих кислоту или сахар.

"Кислота и сахар могут способствовать деминерализации эмали, то есть повышению ее пористости. А пористая эмаль менее устойчива к воздействию бактерий", - пояснила Копецкая.

Как сообщил ортодонт, сахар усиливает разрушительное действие патогенных микробов в полости рта. Это способствует образованию налета. Большое его количество способно увеличить количество бактерий и усилить их воздействие.

Чтобы избавиться от этих микробов и поддерживать здоровье эмали, эксперт порекомендовала использовать пасты и ополаскиватели с фтором. Пользу для зубов принесут продукты, обогащенные кальцием и фосфором, например, творог, рыба и сыр.

"Минералы из такой пищи могут образовывать плотные "кристаллы", которые встраиваются в структуру эмали и повышают ее прочность", - отметила Копецкая.