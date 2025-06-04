Перечислены искажающие результат измерения давления неожиданные факторы

Кардиолог Алексей Утин заявил, что многие люди неправильно измеряют артериальное давление. Неожиданные факторы, которые искажают результат, он перечислил в интервью для YouTube-канала эндокринолога Максима Кузнецова, передает Day.Az.

Утин заявил, что во время измерения давления необходимо сидеть в расслабленном состоянии. В связи с этим он посоветовал перед процедурой сходить в туалет, так как наполненный мочевой пузырь приводит к повышению показателей.

Рука, по словам врача, должна лежать на столе, а перед измерением давления необходимо пять минут просто посидеть, думая о чем-то хорошем. Кроме того, во время процедуры не стоит скрещивать ноги, поскольку такая поза тоже повышает показатели. Также Утин рекомендовал проводить измерение дважды с интервалом в пару минут, чтобы высчитать потом средний результат.