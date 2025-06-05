Эмоциональных людей предупредили о риске болезней сердца

У эмоциональных людей выше риск развития острого инфаркта миокарда.

Как передает Day.Az, об этом заявил член Всемирной федерации психического здоровья, испанский врач Даниэль Лопес Розетти. Слова эксперта приводит издание Infobae.

По словам специалиста, особенно опасны резкие и интенсивные отрицательные эмоции - такие как гнев и страх. Они могут спровоцировать не только инфаркт, но и другие серьезные сердечно-сосудистые заболевания. При этом инфаркт может произойти как непосредственно во время сильного эмоционального всплеска, так и спустя несколько часов. Дело в том, что в такие моменты в организме запускаются физиологические процессы, негативно влияющие на сердце.

"Во время стресса в коронарных артериях - сосудах, питающих сердце - могут повредиться атеромные (жировые) бляшки. Их разрыв вызывает образование тромба, который блокирует кровоток. В результате часть сердечной мышцы остается без кислорода и начинает отмирать", - пояснил врач.

Он также напомнил о синдроме разбитого сердца - признанном медицинском состоянии, при котором эмоциональная боль вызывает симптомы, схожие с инфарктом. Это может произойти, например, после утраты близкого человека, тяжелого разрыва или увольнения. При этом коронарные артерии могут быть физически "чистыми", но сердце все равно страдает.