Врач предупредила о негативном влиянии кофеина на тревожных людей

Кофеин способен ухудшать состояние людей с тревожными расстройствами, несмотря на свой бодрящий эффект.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

"Кофеин - это стимулятор, который обычно повышает уровень энергии и бодрит, однако у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает от тревожности, он может вызывать ухудшение состояния", - пояснила эксперт.

По ее словам, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, что приводит к повышению уровня дофамина и норадреналина. У здоровых людей это улучшает настроение, но при тревожных расстройствах может усиливать беспокойство, провоцировать панические атаки и бессонницу.

Крашкина отметила, что у людей с тревожностью иногда нарушена работа дофаминовых рецепторов. В таких случаях кофеин не дает ожидаемой бодрости, а вызывает усталость и сонливость.

"Реакция на кофеин очень индивидуальна - некоторые люди могут чувствовать себя бодрыми даже с повышенной тревожностью, в то время как другие могут испытывать гораздо более выраженные негативные эффекты", - добавила специалист.

По ее словам, определить, функционируют ли дофаминовые рецепторы, не так просто. Однако есть несколько шагов и методов, которые могут помочь оценить состояние человека. Так, консультация с психотерапевтом или психиатром может помочь в выявлении тревожных расстройств. Существуют стандартизированные анкеты и тесты, такие как опросники GAD-7 или HAM-A, которые помогают оценить уровень тревожности.

"Также врач может провести инструментальное обследование и назначить анализы для исключения других причин тревожности, например, гормональные нарушения или заболевание щитовидной железы", - добавила врач.

Она уточнила, что может помочь и самонаблюдение. Например, ведение дневника может помочь понять свои реакции на кофеин и его влияние на настроение и состояние тревожности. Это может включать записи о количестве потребляемого кофе, уровне тревожности на момент употребления и последующей реакции.

"Кофе действительно может оказывать разные эффекты на людей с тревожными расстройствами, и важно обращать внимание на свои индивидуальные реакции. Если вы испытываете серьезные проблемы с тревожностью, стоит проконсультироваться с врачом для получения профессиональной помощи", - заключила психотерапевт.