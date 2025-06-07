Ветеринар назвал способ охладить питомцев в жару

Спасаться от жары нужно не только людям, но и животным, предупредил врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Как передает Day.Az, в беседе с Life.ru он перечислил способы, которые помогут охладить питомцев.

По его словам, в случае с собаками необходимо учитывать их породу и размер. Необходимо снизить воздействие солнечных лучей, а чтобы избежать жары следует гулять рано утром или вечером. "Особенно это важно для маленьких и темных пород собак, которые быстрее перегреваются, но и крупные тоже подвержены риску", - рассказал врач, добавив, что в жаркую погоду следует сократить время прогулок.

Признаки перегрева включают слабость, потерю сознания, дрожь, слюнотечение и остекленевшие глаза. При первых симптомах следует переместить питомца в прохладное место, дать воду и смочить шерсть. В случае ухудшения состояния следует вызвать специалистов.

В жаркую погоду можно использовать охлаждающие коврики или попонки, однако делать это с осторожностью, чтобы не переохладить животное. Также не следует обливать собаку ледяной водой во время прогулки.

Активность котов ниже, поэтому они реже перегреваются. При наличии решеток можно оставить двери и окна открытыми, чтобы питомец мог выбрать прохладное место.

"Владельцы должны следить за условиями: не закрывать все окна и двери полностью, особенно если в комнате есть солнечный свет или она находится под прямыми лучами солнца. Маленькие животные - хомяки или птицы - требуют особого внимания: важно обеспечить им тень и доступ к воде", - заключил врач.