Выявлена связь между кофе после завтрака и тревожностью
Кажется, ещё одна чашка кофе - именно то, что поможет справиться с упадком сил в 10 утра. Но врачи предупреждают: дополнительная доза кофеина в середине утра может принести больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.
Кажется, ещё одна чашка кофе - именно то, что поможет справиться с упадком сил в 10 утра. Но врачи предупреждают: дополнительная доза кофеина в середине утра может принести больше вреда, чем пользы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.
В этом разборе - что происходит с организмом после второй чашки, кого это особенно касается и какие есть более безопасные способы взбодриться.
Почему кофе в середине утра может навредить
Примерно к 10-11 утра уровень кортизола, главного гормона стресса, у большинства людей естественным образом снижается. Кофеин же наоборот - повышает кортизол, вмешиваясь в этот ритм.
"Кортизол может быть высоким - и при этом мы чувствуем усталость. А может быть низким - и мы бодры", - объясняет д-р Крис Мосуник из Calm.
Если сравнивать, кортизол скорее связан с раздражительностью, чем с энергией.
Дополнительная доза кофе в этот момент может усилить активность симпатической нервной системы - той самой, что запускает режим "бей или беги". В результате:
- повышается давление,
- учащается сердцебиение,
- нарастает тревожность.
Особенно это опасно для людей с чувствительным метаболизмом кофеина или уже имеющими проблемы с сердцем.
Кому стоит особенно избегать второй чашки
По словам кардиолога Маршалла Ранге, к группе риска относятся:
- люди с тревожными расстройствами;
- женщины в период ПМС или перименопаузы;
- люди с гипертонией или склонностью к повышенному давлению;
- те, у кого медленный метаболизм кофеина (мутантная форма гена CYP1A2);
- и все, у кого есть сердечно-сосудистые риски.
"Повторное возбуждение нервной системы может истощать организм со временем", - предупреждает Ранге.
Но разве кофе вреден
Не обязательно. Умеренное потребление кофеина (до 400 мг в день), согласно рекомендациям FDA, считается безопасным. Это 2-4 чашки кофе в день.
Кстати, кофе действительно может быть полезен: исследования показывают, что женщины, которые пьют до трёх чашек кофе в 50 лет, стареют здоровее.
Но важно помнить:
- даже декофеинизированный кофе содержит кофеин;
- у каждого человека разная чувствительность к кофеину;
- при употреблении кофе натощак побочные эффекты усиливаются.
Как взбодриться без кофе
Если вы склонны к негативной реакции на кофе, есть безопасные альтернативы:
- Регулярно питайтесь - резкое падение сахара в крови вызывает сонливость;
- Прогуляйтесь - даже 10 минут поднимают уровень бодрости;
- Пейте воду: обезвоживание часто маскируется под усталость.
3 факта о кофеине и бодрости
CYP1A2 - ключевой ген, определяющий, как быстро ваш организм расщепляет кофеин. У носителей "медленного" варианта эффект кофе может быть сильнее и дольше.
Женщины в фазе ПМС перерабатывают кофеин медленнее, что делает их более уязвимыми к его воздействию.
Даже без кофеина кофе способен влиять на давление - это связано с другими веществами, входящими в его состав, как показали исследования ещё в 2002 году.