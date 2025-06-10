Врач предупредил о вреде протеиновых батончиков

Не все протеиновые батончики и богатые белком добавки хорошо переносятся, а некоторым людям нужно ограничить их употребление.

Как передает Day.Az, о потенциальном вреде спортивного питания "Ленту.ру" предупредил анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Михаил Куцый.

Врач объяснил, что спортивное питание отличается от обычного прежде всего тем, что его главная задача - обеспечить организм достаточным количеством белка, основного строительного материала для мышц. Однако, по его словам, важно понимать, что резкое увеличение белка в рационе перестраивает метаболизм, а также увеличивает нагрузку на печень и почки.

"Если вы решили серьезно заняться спортом, увеличить физическую нагрузку или придерживаться высокопротеиновой диеты, я рекомендую предварительно оценить биохимические показатели организма - это поможет адаптировать рацион под индивидуальные особенности и избежать возможных рисков", - посоветовал Куцый.

Если же у человека изначально есть особенности в работе желудочно-кишечного тракта, перед включением в рацион спортивного питания полезно будет проконсультироваться с гастроэнтерологом, считает врач.