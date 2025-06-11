Грязный кондиционер может спровоцировать тяжелую форму пневмонии

Кондиционеры, призванные создавать комфортный микроклимат в помещении, при отсутствии должного ухода могут превратиться в источник серьезной опасности для здоровья. Эксперты предупреждают: пренебрежение регулярной чисткой этих устройств приводит к распространению опасных микроорганизмов.

Как передает Day.Az со ссылкой на aif.ru, об этом сообщает доцент кафедры промышленной инженерии и руководитель учебного центра "Дантекс" Университета РОСБИОТЕХ Вячеслав Мотин.

По его словам, влажная среда внутри кондиционера создает идеальные условия для размножения плесневых грибков и патогенных бактерий.

"Внутренние компоненты кондиционера - настоящий рай для таких видов плесени, как Aspergillus и Cladosporium, а также опасных бактерий, включая Legionella. Эти микроорганизмы, попадая в воздух, могут вызывать целый спектр заболеваний - от аллергических реакций до тяжелой пневмонии", - объясняет эксперт.

Особую тревогу вызывает бактерия Legionella pneumophila, вызывающая легионеллез (болезнь легионеров) - тяжелую форму пневмонии с летальностью до 15% даже при своевременном лечении.

По словам Мотина, в группе повышенного риска находятся пожилые люди, курильщики, а также лица с ослабленным иммунитетом и дети. У них контакт с загрязненным воздухом может вызывать не только острые респираторные заболевания, но и хронические состояния.

"Постоянное вдыхание воздуха, насыщенного спорами плесени и бактериями, приводит к головным болям, раздражению слизистых оболочек, хронической усталости и даже когнитивным нарушениям. У людей с предрасположенностью к аллергии может развиться бронхиальная астма или обостриться уже имеющееся заболевание", - предупреждает специалист.

Чтобы избежать превращения кондиционера в источник опасности, Мотин рекомендует соблюдать несколько простых правил:

- регулярно промывать фильтры кондиционера (раз в две-три недели);

- использовать специальные антимикробные средства для обработки системы;

- следить за уровнем влажности в помещении и регулярно проветривать его;

- один-два раза в год приглашать специалистов для профессиональной глубокой очистки системы.

"Кондиционер не враг, но без должного ухода он превращается в рассадник опасных микроорганизмов. Гигиена системы - залог безопасной прохлады", - подчеркивает эксперт.