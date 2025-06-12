Эксперт поделилась правилами выбора качественного матраса
Ассортимент на различные виды матраса ежегодно увеличивается, но немногие знают, какой им необходим. Как передает Day.Az, о том, как выбрать правильный и качественный матрас, "Газете.Ru" рассказала главный дизайнер Hoff Светлана Косарева. Выбор матраса зависит от возраста покупателя.
Ассортимент на различные виды матраса ежегодно увеличивается, но немногие знают, какой им необходим.
Как передает Day.Az, о том, как выбрать правильный и качественный матрас, "Газете.Ru" рассказала главный дизайнер Hoff Светлана Косарева.
Выбор матраса зависит от возраста покупателя.
"Мягкие матрасы больше подходят для тех, кому за 70 лет, поскольку суставы у пожилых людей теряют мышечную поддержку и во время сна на твердой поверхности могут возникнуть проблемы с кровообращением Матрас средней жесткости оптимален для людей в возрасте от 25 до 70 лет для сна на спине, а жесткий - для сна на животе для молодых людей до 25 лет", - отметила Косарева.
При выборе матраса нужно учитывать, что во время сна мышцы человека должны расслабляться, а позвоночник - иметь несколько точек опоры для его поддержки. Правильно подобранный матрас поможет избежать болей в спине.
"Если есть серьезные проблемы со спиной, перед выбором матраса лучше проконсультироваться с врачом. Также необходимо учитывать вес и другие индивидуальные особенности", - уточнила дизайнер.
Эксперт посоветовала обращать внимание на материал, из которого состоят различные слои матраса. Для изоляционных слоев подойдут хлопковый войлок, термовойлок, спанбонд или лен. А для "комфортного" функционального слоя Косарева предлагает большой выбор: от кактусовой койры до технологической пены. Каждый из материалов обладает своими уникальными функциями, на которые стоит обратить внимание при выборе матраса.