Эксперт поделилась правилами выбора качественного матраса

Ассортимент на различные виды матраса ежегодно увеличивается, но немногие знают, какой им необходим.

Как передает Day.Az, о том, как выбрать правильный и качественный матрас, "Газете.Ru" рассказала главный дизайнер Hoff Светлана Косарева.

Выбор матраса зависит от возраста покупателя.

"Мягкие матрасы больше подходят для тех, кому за 70 лет, поскольку суставы у пожилых людей теряют мышечную поддержку и во время сна на твердой поверхности могут возникнуть проблемы с кровообращением Матрас средней жесткости оптимален для людей в возрасте от 25 до 70 лет для сна на спине, а жесткий - для сна на животе для молодых людей до 25 лет", - отметила Косарева.

При выборе матраса нужно учитывать, что во время сна мышцы человека должны расслабляться, а позвоночник - иметь несколько точек опоры для его поддержки. Правильно подобранный матрас поможет избежать болей в спине.

"Если есть серьезные проблемы со спиной, перед выбором матраса лучше проконсультироваться с врачом. Также необходимо учитывать вес и другие индивидуальные особенности", - уточнила дизайнер.

Эксперт посоветовала обращать внимание на материал, из которого состоят различные слои матраса. Для изоляционных слоев подойдут хлопковый войлок, термовойлок, спанбонд или лен. А для "комфортного" функционального слоя Косарева предлагает большой выбор: от кактусовой койры до технологической пены. Каждый из материалов обладает своими уникальными функциями, на которые стоит обратить внимание при выборе матраса.