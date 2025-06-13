Как стирать постельное белье, чтобы оно быстро не испортилось?

Люди проводят в постели больше времени, чем можно представить - около трети своей жизни. Поэтому важно, чтобы наше постельное белье оставалось чистым и мягким. Однако если вы стираете его неправильно, то оно может быстрее испортиться.

Как передает Day.Az, эксперты по стирке рассказали для martha stewart, как правильно стирать эти вещи и как часто нужно это делать.

Как часто стоит стирать постельное белье?

Это личное дело каждого, но эксперты советуют его стирать еженедельно, чтобы избавляться от пылевых клещей, клеток кожи и масла тела.

"Вы можете рассмотреть возможность стирки чаще, если вы сильно потеете или страдаете аллергией, что еще больше повысит комфорт и гигиеничность вашей постели", - объяснил соучредитель службы стирки Даниэль Фелисиано.

Как стирать постельное белье?

Постельное белье бывает разных тканей, цветов и фактур, поэтому важно сначала прочитать этикетку по уходу за комплектом, чтобы знать, как постирать его, не повредив.

"Эта этикетка содержит важную информацию, такую как рекомендуемая температура стирки, тип цикла, а также любые моющие средства или добавки, которых следует избегать. Соблюдение этих инструкций гарантирует, что с вашим постельным бельем будут обращаться максимально бережно, продлевая срок его службы и сохраняя его качество", - добавил Фелисиано.

Перед стиркой стоит еще раз осмотреть белье и проверить, нет ли на нем пятен.

"Тщательно осмотрите постельное белье на наличие пятен, которые могут потребовать специальной предварительной обработки перед стиркой, и обработайте их соответствующим образом", - отметила президент и соучредитель Aspen Clean Алисия Соколовски.

Если вы увидели пятна, попробуйте использовать пятновыводитель или пищевую соду или уксус, чтобы обработать пятна, которые въелись.

"Для выведения пятен можно использовать натуральные растворы, например, белый уксус с водой или пищевую соду, смешанную с водой. Или же перед стиркой предварительно обработайте пятна водой с мягким моющим средством", - подчеркнула Соколовски.

Также оба эксперта советуют использовать мягкий стиральный порошок, однако не добавляйте его слишком много.

"Использование рекомендованного количества помогает избежать остатков, сохраняя ваши простыни чистыми и мягкими", - отметил Фелисиано.

Кроме того, специалисты советуют стирать постельное белье отдельно от других вещей.

По словам экспертов, если ваше постельное белье изготовлено из деликатной ткани, то лучше выбирать прохладную температуру.

"Теплая вода помогает удалить жир и пятна с хлопковых простыней, тогда как для более деликатных тканей подойдет более прохладная температура, чтобы предотвратить усадку или повреждение", - объяснил Фелисиано.

После стирки нужно посушить белье. Это можно сделать на свежем воздухе или в сушильной машине.

"Чтобы сохранить качество белья, лучше всего сушить его на воздухе. Вы можете развесить их на веревке или разложить на полу", - добавил эксперт.

Если такой возможности у вас нет, то можно забросить его в сушильную машину. Для этого нужно выбрать низкий или средний уровень нагрева и деликатный режим сушки.

"После завершения цикла сразу выньте белье из сушилки, чтобы предотвратить перегрев и потенциальное повреждение ткани", - подытожила Соколовски.