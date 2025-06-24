Врач объяснил головокружение при первом ношении очков

Головокружение и тошнота при первом ношении очков - нормальная реакция организма, связанная с адаптацией мозга.

Как передает Day.Az, об этом рассказал офтальмохирург, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

В беседе с aif.ru в понедельник, 23 июня, специалист подчеркнул, что это не повод отказываться от них.

"Мозг начинает воспринимать массу деталей, ранее не замечаемых. Это перегружает восприятие и вызывает головокружение, подташнивание и даже головную боль", - пояснил врач.

По его словам, симптомы со временем проходят, поскольку мозг адаптируется. Куренков добавил, что при реальных нарушениях зрения очковая коррекция необходима, однако при ложной близорукости ее назначение может быть ошибочным.