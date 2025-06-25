Врач рассказал о пользе плавания в море

Плавание в морской воде имеет немало полезных свойств для человека.

Как передает Day.Az, о том, какой пользой обладает плавание в морской воде, "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры морфологии Пироговского университета Ярослав Гурин.

"Морская вода богата солями и микроэлементами - магнием, кальцием, калием и другими веществами, которые благоприятно воздействуют на кожу, ускоряют заживление мелких ран и помогают при кожных заболеваниях, таких как экзема или псориаз. Кроме того, плавание в прохладной морской воде способствует закаливанию организма и укреплению иммунитета", - рассказал Гурин.

Врач отметил, что пребывание в открытой природной среде снижает уровень стресса и способствует психоэмоциональному восстановлению.

Однако эксперт предупредил, что есть факторы, которые негативно влияют на здоровье человека при плавании в морской воде.

"Загрязненные пляжи, цветение воды или опасные морские обитатели могут сделать купание небезопасным. Кроме того, в холодной воде без подготовки есть риск переохлаждения и нагрузки на сердце. Пресные водоемы, такие как реки и озера, также могут быть полезны", - отметил Гурин.