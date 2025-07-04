Летом наушники нельзя использовать больше часа

Летом не стоит носить внутриканальные наушники беспрерывно в течение часа.

Как передает Day.Az, это может привести к появлению инфекции в ушах, рассказала "Газете.Ru" врач-терапевт, директор АНО "Центр здоровьесбережения БРИКС" Елена Шураева.

"Официального лимита "60 минут" ни в российских, ни в зарубежных ЛОР-рекомендациях нет. Однако уже через 30 минут с вкладышами температура слухового прохода повышается на 2,4 °C, влажность - на 35%. Летом это выводит среду в идеальные условия для Pseudomonas (синегнойная палочка) и Staph. aureus (золотистый стафилококк), удваивая риск наружного отита. Таким образом родился практический совет снимать внутриканальные наушники каждые 40-60 мин для "проветривания", особенно в жару или при высокой влажности. Для накладных моделей подтверждённых ограничений по времени ношения нет", - рассказала врач.

Кроме того, плотные амбушюры дополнительно травмируют эпителий и перекрывают вентиляцию.

"Практический вывод: каждые 40-50 мин снимайте наушники хотя бы на 10 мин; при активном потоотделении - уже через 20-30 мин. В паузе обсушите ушную раковину. Не делитесь наушниками, протирайте их спиртовой салфеткой ежедневно; для спорта выбирайте открытые модели. При такой "гигиене часа" инфекционный риск остаётся минимальным, даже если суммарно слушать музыку 2-3 ч в день", - отметила доктор.