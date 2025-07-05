Врач рассказал о первых признаках образования тромбов

Распознавание симптомов тромбоза может помочь вовремя выявить проблему, хотя в некоторых случаях он может протекать без явных признаков, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Как передает Day.Az, своим мнением он поделился в разговоре с "Лентой.ру".

Врач сообщил, что если тромб образовался в руках или ногах, могут возникнуть болевые ощущения, похожие на сильные судороги, отек и дискомфорт. Кожа в месте образования тромба может покраснеть и стать теплой на ощупь, добавил он.

"Если сгусток крови образовался в брюшной полости, могут появиться сильные боли в животе, рвота и диарея. Сгустки крови в сосудах сердца или верхней части тела могут вызывать симптомы, похожие на проявления сердечных заболеваний - ишемическая болезнь сердца и другие. Появляется ощущение тяжести или боль в груди, боль в верхней части тела, одышка, потливость, тошнота и головокружение", - поделился Умнов.

Хирург отметил, что если тромб переместится в легкие, могут возникнуть острые боли в груди, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, очень низкое артериальное давление, головокружение, обморок, одышка, потливость, лихорадка, кашель с кровью. Тромб в головном мозге может вызвать слабость, проблемы с речью и зрением, головную боль и головокружение, добавил собеседник "Ленты.ру".