Эксперт развеял популярные мифы о пользе кофе без кофеина

Предположения, что кофе без кофеина является более щадящим, чем традиционный, не всегда верно, так как технология по удалению кофеина подразумевает воздействие на зерно химических составов или сжатого углекислого газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил кандидат химических наук Алексей Панов.

По словам эксперта, наиболее щадящим способом декофеинизирования является метод под названием Swiss Water, при котором кофеин выводится без добавления химикатов.

"В результате содержание кофеина снижается до 1-3 мг на чашку, тогда как в обычном кофе его около 70-140 мг. Однако важно понимать, что полностью кофеин не исчезает, к тому же могут теряться некоторые полезные соединения, например такие как антиоксиданты, а концентрация других - например полифенолов - становится ниже", - сказал Панов "Газете.Ru".

При этом, как уточняется, напиток также теряет летучие вещества, отвечающие за его аромат, из-за чего он перестает обладать ярким вкусом и запахом, зато не вызывает развития тахикардии, бессонницы или скачков давления. Также, согласно исследованиям, кофе с пониженным содержанием кофеина (как и обычный кофе) способен уменьшать вероятность возникновения диабета.

"Однако многие положительные эффекты, связанные с кофеином - улучшение концентрации, снижение риска нейродегенеративных заболеваний, - для декафа неактуальны", - заявил он.

Панов обратил внимание, что следовые количества реагентов после химической очистки зерен могут сохраниться в них, индивидуальная непереносимость "даже в мизерных дозах" кофеина также встречается.

Декофеинизированный кофе помогает беременным и кормящим женщинам контролировать поступление алкалоида, а детям после шести лет - минимизировать его потребление, подытожил эксперт.