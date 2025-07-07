Найден необычный способ улучшить математические способности

Мягкая электростимуляция мозга может значительно улучшить способности к арифметике - к такому выводу пришли нейробиологи из Университета Суррея.

Как передает Day.Az со ссылкой на PLOS Biology, участники исследования, получившие слабый разряд тока через специальную шапочку с электродами, улучшили результаты на 25-29 процентов, особенно если изначально справлялись с заданиями хуже других.

Эффект достигался за счет усиления связи между зонами мозга, отвечающими за память и когнитивный контроль. Стимуляция повышала возбудимость нейронов и помогала компенсировать недостаточную активность тормозного нейромедиатора ГАМК. Удивительно, но от "подзарядки" выигрывали только слабые участники - сильные изменений не показали.

Авторы подчеркивают: речь не о чудо-способе, а о возможной помощи тем, кто отстает по врожденным причинам. В будущем это может сократить когнитивное неравенство, но только при справедливом доступе. Технология требует дальнейших испытаний и не предназначена для самостоятельного применения.