Обнаружен неожиданный фактор риска деменции у мужчин

Ученые обнаружили, что жир на животе может быть опасен для мозга. Новое исследование показало: у пожилых мужчин с большим объемом абдоминального жира риск развития деменции почти на 50 процентов выше, чем у тех, у кого живот меньше. При этом общий лишний вес сам по себе не всегда вреден - важнее то, где именно откладывается жир.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia Journal.

В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек старше 65 лет из Австралии и США. Все они были изначально здоровы и проходили регулярные когнитивные тесты. Оказалось, что мужчины с "животом" чаще сталкивались с ухудшением памяти, медленным мышлением и снижением скорости реакции. У женщин такой связи не обнаружили.

Интересно, что у людей с большим количеством мышц риск деменции был ниже. Также неожиданно выяснилось: участники с большей общей жировой массой, но без выраженного живота, старели умственно медленнее. Это говорит о том, что жир не всегда вреден - но его скопление в области талии может быть особенно опасным.

По словам авторов, чтобы сохранить мозг в старости, важно не столько худеть, сколько поддерживать нормальную мышечную массу и не допускать появления "живота". Помогают в этом простые вещи - физическая активность, белковая диета и достаточное потребление клетчатки.