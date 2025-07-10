Обнаружено эффективное средство борьбы с алкоголизмом

Препарат Tideglusib, изначально разрабатывавшийся для лечения болезни Альцгеймера, показал перспективные результаты в борьбе с алкогольной зависимостью.

Как передает Day.Az, об этом сообщает команда исследователей из Университета Виргинии, чья статья опубликована в журнале Addiction Biology.

В доклинических экспериментах на мышах препарат снизил как хроническое, так и запойное потребление алкоголя, особенно у самцов. Побочных эффектов обнаружено не было. Tideglusib ингибирует активность белка GSK3β, с которым ранее связали усиление тяги к спиртному. Ученые предполагают, что подавление этого белка может ослабить нейронные цепи, вовлеченные в формирование зависимости.

Алкоголизм остается одной из главных причин предотвратимой смертности, и доступные лекарства (налтрексон, акампросат, дисульфирам) подходят не всем. Авторы подчеркивают: Tideglusib уже проходит клинические испытания по другим показаниям, что может ускорить его путь к применению при зависимостях.