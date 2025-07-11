Выявлен снижающий риск деменции режим питания

Соблюдение сбалансированной диеты может заметно снизить риск развития деменции - до 28 процентов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Енсе в Южной Корее, проанализировав данные более 130 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Наблюдение длилось в среднем 13,5 лет.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в Journal of Nutrition, Health and Aging.

Участников разделили по качеству питания и сравнили, насколько их рацион соответствовал четырем здоровым моделям: средиземноморской диете (богатой овощами, фруктами, рыбой, орехами и цельными злаками), диете MIND (разработанной для профилактики нейродегенеративных заболеваний), индексу потребления полезных продуктов и индексу здорового питания. Все эти рационы исключают избыток мяса, жареной и жирной пищи и нацелены на снижение хронического воспаления в организме. Лучше всего проявила себя группа, следовавшая модели с максимальным потреблением "полезных" продуктов - у них риск деменции был на 28 процентов ниже.

Напротив, у тех, чья диета была богата продуктами с воспалительным потенциалом - например, обработанным мясом, сладостями, фастфудом - риск развития деменции оказался на 30 процентов выше. Особенно сильная связь наблюдалась среди пожилых людей, женщин и людей с лишним весом.

Авторы подчеркивают: поскольку деменция остается неизлечимым заболеванием, профилактика с помощью питания - доступный и эффективный путь снизить риски, особенно для уязвимых групп населения.