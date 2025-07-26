Врач назвала три главные ошибки при мытье головы
"Намыливание" основной длины волос вместе с корнями может привести к сухости, так же как и использование очень горячей воды. Как передает Day.A, об этом предупредила врач Айна Салом в беседе с изданием Vanitatis. По словам специалиста, шампунь следует наносить только на кожу головы, а не на сами волосяные стержни.
"Намыливание" основной длины волос вместе с корнями может привести к сухости, так же как и использование очень горячей воды.
Как передает Day.A, об этом предупредила врач Айна Салом в беседе с изданием Vanitatis.
По словам специалиста, шампунь следует наносить только на кожу головы, а не на сами волосяные стержни. Эксперт объяснила, что основная длина волос эффективно очищается за счет пены, стекающей при ополаскивании.
"Избегание ненужного контакта с очищающими веществами позволяет избежать излишней сухости и ломкости", --― отметила врач.
Доктор Салом также советует отказаться от очень горячей воды: высокая температура повреждает структуру волос и может спровоцировать их хрупкость. Кроме того, излишний нагрев способен привести к стимуляции сальных желез и активному выделению себума --― маслянистого кожного секрета. Такая ошибка может сократить время свежести волос.
Врач также упомянула, что волосам необходимо тщательное ополаскивание. Остатки шампуня и других уходовых средств на коже могут вызывать раздражение и зуд.