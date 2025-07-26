Фитнес-тренер дала советы по избавлению от пивного живота

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим дала советы по избавлению от пивного живота.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, нужно проводить комплекс мероприятий.

"От диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату", - подчеркнула специалист.

Сулим также уточнила, что к наиболее эффективным упражнениям можно отнести берпи, скручивания тела, "альпинист", планку, приседания, вакуум и выпады с утяжелением. "Также необходимо сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы", - добавила тренер.