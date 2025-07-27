Врач рассказал об опасности купания детей в открытых водоемах

Купание ребенка в открытом водоеме может обернуться заражением множеством инфекций и переохлаждением, рассказал доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков.

Как передает Day.Az, своим мнением он поделился в разговоре с "Лентой.ру".

Врач предупредил, что купание в водоеме ребенка в грудном и преддошкольном возрасте опасно для здоровья малышей. В этом возрасте иммунная система еще только формируется и не обеспечивает полную защиту, поэтому до 2-3 лет плавание в открытых водоемах лучше отложить, пояснил он.

"Учитывайте, что если грудной ребенок не купался, а купались родители или другие члены семьи, возможно заражение ребенка, к примеру, ротавирусной инфекцией, у которой водный путь передачи возбудителя. Поэтому детей первого года жизни перед походом на пляж лучше вакцинировать от ротавирусной инфекции", - рассказал Батраков.

Эксперт добавил, что на пляже за малышами также нужно внимательно следить, потому что они часто пробуют песок на вкус. Кроме риска заражения инфекциями, он представляет опасность аспирации, когда песок попадает в дыхательные пути и может привести к развитию удушья, рассказал врач.