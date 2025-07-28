Эксперты раскрыли удивительное действие витаминов B

Восемь витаминов группы B, вместе называемых В‑комплексом, участвуют в работе множества важных процессов в организме. Специалисты из Университета Тафтса выяснили, что эти витамины помогают поддерживать здоровье мозга и сердца, а их нехватка может приводить к деменции и проблемам с сосудами.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано на сайте Университета.

Особенно важны витамины B12 и B9 (фолат). Если их не хватает, повреждаются нервные клетки и растет уровень вещества гомоцистеина, которое вредно для сосудов и увеличивает риск инсульта и деменции. Проблема в том, что обычный анализ крови не всегда показывает скрытый дефицит B12. Более точными считаются тесты на метилмалоновую кислоту и гомоцистеин - они помогают вовремя заметить нехватку витаминов и начать лечение.

Ученые отмечают, что при достаточном поступлении витаминов группы B можно замедлить ухудшение памяти и снизить риск сердечно‑сосудистых болезней. Например, витамин B2 (рибофлавин) помогает снизить давление у некоторых людей, а витамин B6 может уменьшать воспаление в организме. Специалисты призывают врачей учитывать роль витаминов группы B, ведь простая коррекция их уровня может значительно улучшить здоровье.