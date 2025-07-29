Ученый рассказал, как чтение перестраивает мозг в 90 лет

Во время чтения в мозге формируются новые нейронные сети и структуры. Всего в этом процессе задействованы 32 области, причем такой эффект возникает даже у пожилых старше 80 лет.

Как передает Day.Az, об этом изданию KP.RU рассказала физиолог, психолог, доктор биологических наук, профессор и академик Российской академии образования Марьяна Безруких.

Эксперт сослалась на результаты масштабного метаанализа, проведенного немецким Институтом когнитивных наук. Ученые объединили данные 163 исследований, посвященных разным аспектам чтения - от восприятия слов, текстов и бессмысленных псевдослов вроде "глокая куздра", до чтения вслух и про себя, на разных языках. Впервые такой объем информации был рассмотрен в комплексе.

Оказалось, что в процесс чтения вовлечены и левое, и правое полушария, но отвечают они за разные задачи. Особое внимание исследователи уделили роли мозжечка - его участие оказалось гораздо шире, чем считалось ранее.

"Мозжечок участвует в артикуляции при чтении вслух и даже в беззвучной артикуляции - когда мы просто "проговариваем" слова про себя. Он также включен во все компоненты речевой деятельности", - объясняет Марьяна Безруких.

Неожиданным стало и то, что разные части мозжечка играют разные роли: левая половина, судя по результатам сканирования, активнее участвует в смысловой обработке текста.

По словам доктора биологических наук, все эти процессы связаны с нейропластичностью - способностью мозга создавать новые клетки, связи и структуры.

"Генетически мы на чтение не запрограммированы. У мозга нет "готовой" структуры, которая позволяет нам читать нативно, без обучения. Мы учимся читать. А значит, создаем эти самые новые сети", - уточнила специалист.

Эксперт отметила, что при повышении сложности текстов работа мозга идет интенсивнее. По словам Безруких, чтение остается одним из самых мощных инструментов развития: оно не только сохраняет когнитивные функции, но и буквально перестраивает мозг в любом возрасте.

"Эффекты нейропластичности, то есть создания новых связей, отмечаются в глубоком пожилом возрасте. В одном из последних исследований ученые наблюдали, как новые клетки появлялись у человека в возрасте 80 лет. Мозг, который выполняет монотонную работу без новых задач, напротив, находится в спящем состоянии", - заключила специалист.