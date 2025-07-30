Выявлен простой способ уменьшить риск преждевременной смерти

Увеличение темпа ежедневной прогулки может заметно снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли американские исследователи, изучив более 79 тысяч жителей юго-восточных штатов США, преимущественно с низким уровнем дохода.

Как передает Day.Az, работа опубликована в American Journal of Preventive Medicine.

Авторы оценили продолжительность и темп ходьбы у участников, а затем сопоставили эти данные со смертностью за многолетний период наблюдения. Оказалось, что даже 15 минут быстрой ходьбы в день снижали общий риск смерти почти на 20 процентов. Медленная ходьба в течение трех часов давала меньший эффект.

Положительное влияние быстрых прогулок было особенно заметно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это объясняется тем, что аэробная нагрузка улучшает работу сердца, повышает насыщение тканей кислородом и помогает контролировать вес, давление и уровень холестерина.

Исследование подчеркивает, что быстрая ходьба - доступный и эффективный способ укрепить здоровье даже при ограниченных ресурсах. Результаты особенно важны для уязвимых групп населения, где уровень смертности традиционно выше из-за сопутствующих социальных и экологических факторов.