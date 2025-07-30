Названы неочевидные ошибки, которые «портят» зрение

Резкие перепады яркости освещения, тени на рабочей поверхности и чрезмерное воздействие синего света от экранов могут ослаблять зрение и нарушать сон.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

"При чтении, письме и работе за монитором возникает большая зрительная нагрузка. Недостаток света вызывает утомление глаз, повышает риск близорукости и увеличивает число ошибок в текстах на 25%. Резкие перепады яркости также приводят к зрительному дискомфорту, поэтому свет должен меняться плавно", - объясняет доцент кафедры "Безопасность жизнедеятельности" ПНИПУ Людмила Веденеева.

По словам эксперта, для этого подойдет устройство под названием диммер - он регулирует подачу тока до 100 раз в секунду, регулируя яркость света.

"Глаз не улавливает такие колебания, но освещение становится комфортнее и экономичнее. Вечером, с 18 до 20 часов, яркость стоит снижать до 50-70% от дневного уровня", - уточнила специалист.

Веденеева напомнила, что при установке ламп важно избегать формирования теней на столе или мониторе.

"Люстра над головой - не лучший вариант. Лучше использовать рассеянный потолочный свет, а также настольную лампу, направленную на рабочую поверхность. Главное - не допускать попадания света в глаза и на экран - рассказывает ученый.

Тем, кто работает за компьютером, эксперт рекомендовала установить LED-подсветку за монитором - она сглаживает контраст между экраном и фоном. Сам монитор следует размещать перпендикулярно окну на расстоянии 0,5-1,5 метра.

Специалист напомнила, что опасность также представляет синий свет, который излучают экраны гаджетов - по вечерам он подавляет выработку гормона сна.

"Раньше солнце было единственным источником такого излучения. Фоторецепторы в наших глазах улавливали его и посылали в мозг сигнал о том, что сейчас день. Когда же солнце заходило и излучение пропадало, шишковидная железа начинала вырабатывать мелатонин. Теперь, когда мы смотрим в экраны устройств вечером, наш мозг считает, что сейчас день, и образование этого критически важного гормона происходит с трудом", - отмечает Веденеева.

По словам ученой, минимизировать вред света от экранов помогут фильтры синего света и специальные очки: первые блокируют до 70% лучей синего спектра, а вторые - до 90%.