Врач рассказал о влиянии музыки на деменцию

Музыка может стать эффективной альтернативой психотропным препаратам для пациентов с деменцией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале журнала Science Daily.

Как уточняется, подход предполагает включение музыкального терапевта в команду стационара, проведение регулярных музыкальных сессий и создание индивидуальных музыкальных планов ухода.

По словам научного сотрудника Кембриджского института исследований музыкальной терапии при Университете Англия Раскин (ARU) Наоми Томпсон, терапевты не только проводят музыкальные занятия, включая пение и прослушивание композиций, но и обучают родных и персонал, как использовать музыку в повседневном уходе.

Исследование показало, что применение методики сопровождается ростом качества жизни пациентов и снижением выраженности симптомов, при этом никаких побочных эффектов не зафиксировано.

Кроме того, подход был сформирован на основе интервью с 49 специалистами здравоохранения, пациентами и их семьями об их опыте преодоления стресса в отделениях для больных деменцией и использовании музыки в повседневном уходе и жизни для содействия разработке методики.